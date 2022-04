Télétravail : de nouveaux équilibres à construire Centre Apec, 14 avril 2022, Lyon.

Télétravail : de nouveaux équilibres à construire

Centre Apec, le jeudi 14 avril à 09:30

L’émergence d’un modèle hybride sous l’effet du télétravail contribue à transformer les pratiques des managers. ————————————————————————————————————— Qui sont ces nouveaux managers et leur type de management ? Qu’attendent d’eux leurs collaborateurs ainsi que leur employeur ? Quel est le rôle des RH dans le développement de leurs nouvelles compétences ? Vous constatez ou anticipez des difficultés de management face à cette nouvelle organisation et vous avez des candidats qui vous interpellent sur ce sujet ? La matinale RH est l’opportunité d’enrichir vos pratiques et de trouver ensemble des réponses concrètes. Venez échanger et partager autour des thèmes suivants : > Les pratiques managériales et télétravail > Le nouveau rôle des managers > Le rôle des RH dans l’acquisition et le développement des nouvelles compétences managériales.

Matinale de l’APEC

Centre Apec 124 Boulevard Marius Vivier Merle Lyon Lyon 6e Arrondissement Métropole de Lyon



