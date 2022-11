Téléthon2022-Dirinon Dirinon Dirinon Catégories d’évènement: DIRINON

Le samedi :

Tournoi de pétanques ventes de crêpes

Le dimanche :

Randonnées pédestres, VTT famille, animations multisports, expérience théâtrale, jeu « le savez-vous », randonnées pédestres guidées, balades en calèche et petit train, initiation aux arts martiaux, danses country, orientales et Bollywood et tirage de la tombola https://www.dirinon.fr/ Dirinon

