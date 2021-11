TELETHON Yzeures-sur-Creuse, 4 décembre 2021, Yzeures-sur-Creuse.

TELETHON Yzeures-sur-Creuse

2021-12-04 09:30:00 – 2021-12-04 23:00:00

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Marche -course à pied, baptême de co-pilotage, randonnée moto, tournoi Fifa, représentations de danses et

manifestations diverses, repas et soirée DJ. Randonnée pédestre le dimanche 5: départ à 9h.

ced.gagnepain@orange.fr +33 2 47 94 55 01

Office de tourisme Loches TCL

Yzeures-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2021-11-16 par