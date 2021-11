Veules-les-Roses Veules-les-Roses 76980, Veules-les-Roses Téléthon veulais – Lumières des îles Veules-les-Roses Veules-les-Roses Catégories d’évènement: 76980

2021-11-13 12:00:00 – 2021-11-13 20:00:00

Veules-les-Roses 76980

Le Téléthon Veulais prend ses valises et vous emmène sous le soleil. Au programme : 
– A partir de 12h00 – Dégustation de la Mer : huîtres de Veules, polletaise, saumon fumé, harengs grillés + café gourmand > Rendez-vous à la salle Michel Frager. Tarifs sur place. 
– A partir de 20h00 – Soirée "Lumière des îles" : Apéritif > planteur ; Menu > Duo Colombo ; Soirée dansante ; Tombola >>> Rendez-vous à la salle Michel Frager. Tarifs : 20€/adulte ; 9€/enfant jusqu'à 12 ans. 

Réservation conseillée au 02 35 97 64 11 ou 06 63 63 90 13.

mairie@veules-les-roses.fr

