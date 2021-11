Vatan Vatan Indre, Vatan Téléthon Vatan Vatan Catégories d’évènement: Indre

2021-12-03 – 2021-12-03

Vatan Indre Vatan 12 EUR 12 Soirée tartiflette au profit du Téléthon avec animation de la soirée par DJ et l’Union Musicale Vatanaise +33 6 88 17 73 02 Office de Tourisme des Champs d’Amour

