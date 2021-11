Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Téléthon Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Téléthon Valréas, 4 décembre 2021, Valréas. Téléthon place Aristide Briand Place Aristide Briand Valréas

2021-12-04 – 2021-12-04 place Aristide Briand Place Aristide Briand

Valréas Vaucluse Samedi 4 décembre, les associations et les bénévoles se mobilisent pour la 35e édition du Téléthon. Au programme : chalets du Téléthon, fil rouge du Lions Club, tombola …. commerce@mairie-valreas.fr +33 6 13 05 92 22 place Aristide Briand Place Aristide Briand Valréas

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Adresse place Aristide Briand Place Aristide Briand Ville Valréas lieuville place Aristide Briand Place Aristide Briand Valréas