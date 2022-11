Téléthon Val-de-Scie, 26 novembre 2022, Val-de-Scie. Téléthon

L'association Auffay Randonnée vous propose de participer au Téléthon 2022 en participant à une randonnée de 6 ou 10 km. Départ des halles à 14h pour les 10 km et 14h45 pour les 6 km.

Téléthon Val-de-Scie, 26 novembre 2022
Place de la république Halles
Val-de-Scie, Seine-Maritime

