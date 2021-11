Téléthon : Tournoi foot-loisirs Stade Clémenceau, 4 décembre 2021, Libourne.

Téléthon : Tournoi foot-loisirs

Stade Clémenceau, le samedi 4 décembre à 10:00

Les GIRONDINS DE LIBOURNE en collaboration avec la MAIRIE DE LIBOURNE et le district de la GIRONDE organisent le 5 eme tournoi foot-loisirs le SAMEDI 4 DECEMBRE 2021 à partir de 1OH au stade Clémenceau Avenue Georges Clémenceau à Libourne pour le TELETHON. Nous comptons sur vous pour cette journée de sport au profit de la lutte contre la maladie [en remplissant le bon d’inscription](http://www.libourne.fr/fileadmin/boninscriptiontelethonfootball.pdf) et en y joignant un chèque de 12 € par joueur avant le 30 Novembre 2021 à l’ordre de l’AFM-TELETHON L’inscription comprend votre participation et un repas comprenant une bouteille d’eau, un Sandwich et une barquette de frites. D’autres produits de restauration vous seront proprosés à des prix très bas dont les recettes iront intégralement au Téléthon. Une tombola sera ouverte où de nombreux lots attrayants vous seront proposés (maillots, places VIP pour les girondins, grands crus, champagne, chèques cadeaux…). Dés réservation nous enverrons un carnet à chaque Equipe. Nous comptons sur une présence plus importante que les autres années pour un tournoi inédit cette année à Libourne, un cadeau sera remis à chaque participant par des invités surprises pour vous remercier de votre générosité. Merci à tous Pour tout Renseignements complémentaires contacter Franck JULIEN au 0686402537

12 euros

Stade Clémenceau Avenue Georges Clémenceau 33500 Libourne Libourne La Bordette Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T17:00:00