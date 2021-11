Sandillon Place du 8 mai Sandillon Téléthon sur le marché Place du 8 mai Sandillon Catégorie d’évènement: Sandillon

Téléthon sur le marché Place du 8 mai, 5 décembre 2021, Sandillon. Téléthon sur le marché

Place du 8 mai, le dimanche 5 décembre à 08:00

Animations pour le Téléthon sur le marché de Sandillon : vin chaud et crêpes… et boutique du Téléthon

Voir http://www.sandillon.fr

Animations pour le Téléthon Place du 8 mai Place du 8 mai, Sandillon Sandillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T08:00:00 2021-12-05T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Sandillon Autres Lieu Place du 8 mai Adresse Place du 8 mai, Sandillon Ville Sandillon lieuville Place du 8 mai Sandillon