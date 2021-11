Briare Centre Socio-culturel Briare Téléthon : super loto Centre Socio-culturel Briare Catégorie d’évènement: Briare

Venez soutenir l’association AFM à travers ce super loto organisé au centre socia-culturel. Ouverture des portes à 19 h. Sur place : buvette, sandwichs, gâteaux. Pensez à vous munir de votre pass sanitaire.

