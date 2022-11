Téléthon : soirée jeux Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Téléthon : soirée jeux Ornans, 2 décembre 2022, Ornans. Téléthon : soirée jeux

23 rue de la corvée Centre d’Animations et de Loisirs Ornans Doubs Centre d’Animations et de Loisirs 23 rue de la corvée

2022-12-02 – 2022-12-02

Centre d’Animations et de Loisirs 23 rue de la corvée

Ornans

Doubs Ornans À l’occasion du Téléthon, La Ville d’Ornans, en partenariat avec les associations Musettes Françaises et Coinche Belote organise une soirée jeux. Au programme : initiation et concours de tarot et belote, espace multi-jeux.

Pour rappel, le Téléthon mobilise chaque année près de 5 millions de personnes pour soutenir la recherche scientifique sur les maladies rares. Alors, nous vous attendons nombreux pour soutenir la recherche et passer un bon moment ! L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’AFM Téléthon. +33 3 81 62 40 30 Centre d’Animations et de Loisirs 23 rue de la corvée Ornans

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Ornans Doubs Centre d'Animations et de Loisirs 23 rue de la corvée Ville Ornans lieuville Centre d'Animations et de Loisirs 23 rue de la corvée Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans/

Téléthon : soirée jeux Ornans 2022-12-02 was last modified: by Téléthon : soirée jeux Ornans Ornans 2 décembre 2022 23, rue de la corvée Centre d'Animations et de Loisirs Ornans Doubs Doubs Ornans

Ornans Doubs