TÉLÉTHON – Soirée Fluo avec le club d'escalade et le club de badminton Quimperlé, 3 décembre 2022

2022-12-03 18:00:00 – 2022-12-03 00:00:00

Finistère Quimperlé Collaboration exceptionnelle entre le BCK et l’ADLO pour organiser un événement nocturne au profit du Téléthon. La réunion de la dream team a porté ses fruits et un projet de longue date voit enfin le jour !… Ou plutôt la nuit !! Nos deux sports prévoient de revêtir des couleurs fluos pour briller dans le noir le temps d’une soirée spéciale.

Blackminton et montée nocturne au programme.

Gymnase des cordiers, 12 Boulevard de la Gare, Quimperlé

N'hésitez pas à passer pour cette soirée spéciale full colors in the dark ! Vous aurez le choix, pour 2€, à 2 activités au choix : une montée et/ou 20 min de badminton Une buvette sera sur place, bonne ambiance garantie !! Bien sûr, les bénéfices seront reversés au Téléthon. badminton.quimperle@orange.fr +33 2 98 35 05 93

