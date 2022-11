Téléthon Sées Sées Catégories d’évènement: Orne

Sées

Téléthon Sées, 3 décembre 2022, Sées. Téléthon

Cour Jean Mazeline Sées Orne

2022-12-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-03 13:00:00 13:00:00 Sées

Orne Sées Décors de Noël et petits cadeaux seront au rendez-vous cour Jean Mazeline pour le téléthon. Mais aussi boissons chaudes, Confitures, Gâteaux seront au rendez-vous. On compte sur vous! Décors de Noël et petits cadeaux seront au rendez-vous cour Jean Mazeline pour le téléthon. Mais aussi boissons chaudes, Confitures, Gâteaux seront au rendez-vous. On compte sur vous! +33 2 33 81 79 70 Sées

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sées Autres Lieu Sées Adresse Cour Jean Mazeline Sées Orne Ville Sées lieuville Sées Departement Orne

Sées Sées Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sees/

Téléthon Sées 2022-12-03 was last modified: by Téléthon Sées Sées 3 décembre 2022 Cour Jean Mazeline Sées Orne Orne Sées

Sées Orne