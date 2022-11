Téléthon Sausset-les-Pins, 2 décembre 2022, Sausset-les-Pins.

Téléthon

31 Avenue Pierre Matraja Service des Sports Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

2022-12-02 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-04 00:00:00 00:00:00

Service des Sports 31 Avenue Pierre Matraja

Sausset-les-Pins

Bouches-du-Rhône

Vendredi 2:

Salle centrale du gymnase Alain Calmat

– 18h30/20h : danses salsa, zumba, kizomba, flamenco, be-bop, rock, danse populaire (Mica dance)

– 20h/21h : danse en ligne (LAC bleu)

– 21h/23h30 : soirée dansante avec DJ (Loisirs et marche)

+ Buvette (Les Voyageurs de la Côte Bleue)

Samedi 3:

Salle centrale du gymnase Alain Calmat

– 9h/12h : tournois de badminton (Badminton club saussetois)

– 10h20 : danse bachata (Mica dance)

– 10h30 : taïchi (Arts martiaux saussetois)

– 10h40 : taekwondo (Entente sportive taekwondo Côte Bleue)

– 10h50 : danse kizomba (Mica dance)

– 11h : danse country (Côte Bleue danses country)

– 11h15 : taekwondo (Entente sportive taekwondo Côte Bleue)

– 11h25 : danse be-bop (Mica dance)

– 11h35 : katanga cardio danse (Sport détente saussetois)

– 11h45 : sanda (Boxe sanda Sausset)

– 12h : taekwondo (Entente sportive taekwondo Côte Bleue)

– 12h10 : danse country (Côte Bleue danses country)

– 13h50 : twirling et pompons (Twirling club de Sausset)

– 14h : match de handball (Handball club Côte Bleue)

– 14h20 : twirling et pompons (Twirling club de Sausset)

– 14h30 : match de handball (Handball club Côte Bleue)

– 15h : danse flamenco (Mica dance)

– 15h20 : danse hip-hop (Mica dance)

– 17h : match de handball (Handball club Côte Bleue)

– 19h/22h30 : match de basket (Basket club saussetois)



+ Buvette (Les Voyageurs de la Côte Bleue)

+ Stands 9h/18h :

– E.S. 13 : expo-vente d’articles réalisés par les adhérents

– Génération desensciel : activités artistiques et manuelles

– La ludothèque de la Côte Bleue : ateliers créatifs et jeux pour enfants

– Le moulin à coudre : ventre d’ouvrages réalisés par les adhérents

– Secours catholique : pêche à la ligne



Salle de danse (gymnase)

– 10h/11h : séance de yoga danse (Atelier des arts)



Dojo rdc (gymnase)

– 10h/12h : découverte de taïso et judo en famille (Arts martiaux saussetois)



Salle des commissions (gymnase)

– 10h/12h : séances de massage shiatsu (Ecole de shiatsu 13)



Extérieur du gymnase Alain Calmat

– 9h/12h – 13h/17h : parcours ludique pour enfants (Amicale des sapeurs-pompiers)

– 14h30 : départ pour une marche d’1h30 et pot de l’amitié servi au

retour (Sport détente saussetois et Les Plaisanciers de Sausset)



Ecole élémentaire Jules Ferry

– 9h/12h : retrait des sapins de Noël vendus en ligne (Les baleineaux de Jules Ferry)



Tennis du Grand Vallat

– 9h/12h – 13h/17h : pickelball (Tennis club saussetois)



Terrain de beach volley (parc sportif du Grand Vallat)

– 9h/17h : tournoi de beach volley mixte 2×2 (Beach volley Sausset)



Boulodrome gare SNCF

– 14h30/17h30 : concours de boules mêlée 3×3 (La boule saussetoise)



Salle du Pigeonnier (Ferme Neuve au Grand Vallat)

– 14h : tournoi de bridge (Bridge club saussetois)



Salle des arts et de la culture

– 20h : repas dansant (Loisirs et marche)



Dimanche 4:

Salle centrale du gymnase Alain Calmat

15h : grand loto du Téléthon (A.R.G.V.B. et Détente et loisirs).

Le gymnase comble applaudi aux démonstrations enthousiasmes des petites et grandes danseuses , aux arts martiaux, badminton , country ainsi que les sports collectifs.

Service des Sports 31 Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins

