Téléthon Salles-Mongiscard, 3 décembre 2022, Salles-Mongiscard. Téléthon

Marche d'oxygénation de 6 km.

11h : vente de décorations de Noël faites par les enfants des écoles, balade à motos à trois roues, trikes et calèche.

12h30 : repas, pot au feu. Marche d’oxygénation de 6 km.

