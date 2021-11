Téléthon Salles-Mongiscard, 4 décembre 2021, Salles-Mongiscard.

Téléthon Salles-Mongiscard

2021-12-04 08:30:00 – 2021-12-04

Salles-Mongiscard Pyrénées-Atlantiques Salles-Mongiscard

1 EUR Inscriptions pour une marche dans la campagne.

9h : départ de la marche, deux circuits au choix de 6 ou 10 km.

10h30 à 12h : balade en trike dans le village

11h30, salle Candénot: apéritif puis repas : garbure ou sandwich, fromage et dessert.

14h : Olympiades salloises avec course en sac, tir à la corde, tyrolienne, course « à l’aveugle », jeu de l’éléphant… sous la forme de circuits.

16h30 : goûter pour les enfants.

+33 6 11 59 61 06

Téléthon

Salles-Mongiscard

dernière mise à jour : 2021-11-27 par