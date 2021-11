Téléthon Saint-Valery-en-Caux, 3 décembre 2021, Saint-Valery-en-Caux.

Téléthon Saint-Valery-en-Caux

2021-12-03 – 2021-12-05

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux

Vendredi 3 Décembre

– Toute la journée > Dans les locaux de « Reste à Bord » vente de livres et animations diverses.

– De 9h00 à 13h00 > Pendant le marché, dans un chalet : vente de crêpes par l’association « Les Retrouvailles » de Saint-Valery-en-Caux et sous stands : vente de gâteaux, brochettes de bonbons par le Crédit Mutuel, galettes bretonnes/saucisses par le SVHB et vente d’objets Téléthon au PMU.

Samedi 4 Décembre

– Toute la journée > Devant la caserne animations diverses et lavage de voitures.

Dans les locaux de « Reste à Bord » vente de livres et animations diverses.

– A 10h00 > Devant la salle municipale départ du parcours cyclos.

– A 14h00 et 17h00 > Devant le Casino de Saint-Valery-en-Caux départ de baptêmes en voiture anciennes ou de collections. 5€ la promenade de 7kms.

– A 17h00 > Dans la salle municipale concert du conservatoire musique et danse de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre. Entrée libre au profit du Téléthon.

Dimanche 5 Décembre

– A 17h00 > Au « NewPort » du Casino, remontée des fonds, passage des associations et communes partenaires.

+33 2 35 97 00 22

