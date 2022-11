TÉLÉTHON Saint-Léonard Saint-Léonard Catégories d’évènement: Saint-Léonard

TÉLÉTHON Saint-Léonard, 3 décembre 2022, Saint-Léonard. TÉLÉTHON

Vosges Saint-Léonard Vente de vin chaud, café, brioche au Colruyt de 9 h à 11 h 30.

Marche organisée par Saint-Leon’Art Expression de 9 h 30 à 11 h 30.

Démonstration de boxe thaïlandaise, repas avec animation et passage de St-Nicolas, tombola et mise en jeu d’un panier garni, exposition de dessins des enfants des écoles, Le repas partagé sera un couscous au tarif de 12 € (adulte) et 6 € (moins de 12 ans) sur réservations à l’agence postale. +33 3 29 50 00 73 Saint-Léonard

