Saint-Léon-sur-l'Isle Saint-Léon-sur-l'Isle Dordogne, Saint-Léon-sur-l'Isle Téléthon Saint-Léon-sur-l’Isle Saint-Léon-sur-l'Isle Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-l'Isle

Téléthon Saint-Léon-sur-l’Isle, 31 décembre 2021, Saint-Léon-sur-l'Isle. Téléthon Saint-Léon-sur-l’Isle

2021-12-31 09:00:00 – 2021-12-04

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne RDV derrière la mairie

9h : départ randonnée cycliste (RDV 8h45), collecte au profit du Téléthon au fil du parcours (Grignols à 10h, Beauronne à 11h30, Douzillac à 12h30).

10h : vente de crêpes à la salle des fêtes et au centre commercial (tarif minimum : 4 € / 6 crêpes).

Associations et mairie 05 53 80 65 18 RDV derrière la mairie

9h : départ randonnée cycliste (RDV 8h45), collecte au profit du Téléthon au fil du parcours (Grignols à 10h, Beauronne à 11h30, Douzillac à 12h30).

10h : vente de crêpes à la salle des fêtes et au centre commercial (tarif minimum : 4 € / 6 crêpes). +33 5 53 80 65 18 RDV derrière la mairie

9h : départ randonnée cycliste (RDV 8h45), collecte au profit du Téléthon au fil du parcours (Grignols à 10h, Beauronne à 11h30, Douzillac à 12h30).

10h : vente de crêpes à la salle des fêtes et au centre commercial (tarif minimum : 4 € / 6 crêpes).

Associations et mairie 05 53 80 65 18 mairie st léon

Saint-Léon-sur-l’Isle

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Léon-sur-l'Isle Autres Lieu Saint-Léon-sur-l'Isle Adresse Ville Saint-Léon-sur-l'Isle lieuville Saint-Léon-sur-l'Isle