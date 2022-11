Téléthon Saint-Léger-de-Fougeret Saint-Léger-de-Fougeret Catégories d’évènement: Nièvre

Nièvre Saint-Léger-de-Fougeret Exposition : “Morvan, terre de nature”, brocante, tombola, pâtisseries, buvette, balades autour de Saint-Léger, collecte de canettes en alu et de piles. Programme:

Samedi, 14h : balade pédestre (environ 8km); 16h : bingo (animé par le Camping de la Fougeraie – bouteilles de vin et lots surprise). Dimanche, 9h30 et 14h : balade pédestre (environ 8km); 15h30 : démonstration de Country avec le groupe Blue Dance; 17h : tirage de la tombola. +33 3 86 85 13 64 Saint-Léger-de-Fougeret

