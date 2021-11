Téléthon Saint-Jean-Pied-de-Port, 4 décembre 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Téléthon Saint-Jean-Pied-de-Port

2021-12-04 – 2021-12-04

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port

9h18h urne à disposition au marché couvert. 9h-13h balade en voitures anciennes avec Karakoilak. A partir de 14h structures gonflables pour les enfants( prêtées par les galeries de Garazi). 14h-18h, vente de crêpes et boissons. 14h-17h vente de gâteaux à emporter par l’APE école publique de Garazi. 14h-17h30 fabrication de décorations de Noêl avec Guzientzat. 15h danses basques avec le groupe Garaztarrak. 15h30 force basque avec Atxik. 16h30 sauts basques avec Mutxikoak. 18h-20h animation musicale. 18h lâcher de lanternes. (Guzienzat).

Au Jai Alai : 14h-24h vente de paninis et boissons (US Nafarroa hand). 14h45 -16h : Yin Yoga ouvert à tous. Sur inscription : Marianne 0688993990.

Vente d’ampoules pour illuminer le marché couvert par Guzientzat. Vente de billets de tombola, tirage le 6 décembre en soirée.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois

+33 6 81 25 44 99

Téléthon Garazi

Saint-Jean-Pied-de-Port

