Téléthon Saint-Jean-Pied-de-Port, 3 décembre 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port. Téléthon Saint-Jean-Pied-de-Port

2021-12-03 – 2021-12-03

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques EUR 5 Vendredi 3 décembre, OKB VTT, vous donne rdv pour une petite randonnée familiale, nocturne dans le cadre du Téléthon. Nous vous proposons une visite de notre « jardin » avec un petit Arradoy au programme: 13,5km et 450 m de D+, rien de tel pour finir une semaine de travail…..Petites obligations pour participer : – casque- éclairage avant et arrière- gilet jaune.

