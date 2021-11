Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges TELETHON Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

TELETHON Saint-Dié-des-Vosges, 2 décembre 2021, Saint-Dié-des-Vosges. TELETHON Saint-Dié-des-Vosges

2021-12-02 – 2021-12-04

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges SAINT DIE DES VOSGES se mobilise pour le téléthon. Différentes associations sportives contribuent à la fête.

Retrouvez le programme complet sur www.saint-die.eu +33 3 29 52 66 66 TELETHON

Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville Saint-Dié-des-Vosges