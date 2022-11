Téléthon Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Téléthon Saint-Astier, 3 décembre 2022, Saint-Astier. Téléthon

Complexe du Roc / Gimel / Centre-ville Saint-Astier Dordogne

2022-12-03 – 2022-12-03 Saint-Astier

Dordogne Activités au profit du Téléthon de 14h à 17h : Challenge cycliste, marche, basket (concours lancers francs et mini-tournois), vente de peluches, match de hand, danse country (complexe du Roc)

Baptêmes de plongée (piscine de Gimel).

Vente de photophores (place de la République, esplanade des Marronniers) Service des Sports 05 53 02 42 86 Activités au profit du Téléthon de 14h à 17h :

Challenge cycliste, marche, basket (concours lancers francs et mini-tournois), vente de peluches, match de hand, danse country (complexe du Roc)

Baptêmes de plongée (piscine de Gimel).

Vente de photophores (place de la République) +33 5 53 02 42 86 Service des Sports téléthon

Saint-Astier

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu Saint-Astier Adresse Complexe du Roc / Gimel / Centre-ville Saint-Astier Dordogne Ville Saint-Astier lieuville Saint-Astier Departement Dordogne

Saint-Astier Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/

Téléthon Saint-Astier 2022-12-03 was last modified: by Téléthon Saint-Astier Saint-Astier 3 décembre 2022 Complexe du Roc / Gimel / Centre-ville Saint-Astier Dordogne Dordogne Saint-Astier

Saint-Astier Dordogne