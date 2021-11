Saint-Aquilin Saint-Aquilin Dordogne, Saint-Aquilin Téléthon Saint-Aquilin Saint-Aquilin Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Aquilin

Téléthon Saint-Aquilin, 4 décembre 2021, Saint-Aquilin. Téléthon Salle des fêtes Le Bourg Saint-Aquilin

2021-12-04 – 2021-12-04 Salle des fêtes Le Bourg

Saint-Aquilin Dordogne Saint-Aquilin RDV sous la salle des fêtes, tarif : 2 € / cours. Recettes reversées à l’AMF téléthon + vente de petits articles sur place.

9h : gym douce

10h : yoga postural

11h : yoga parent/enfant

12h-14h : bar à soupe sur place (sans réservation). Tarif : 2 € / bol.

14h : gym douce

15h : yoga postural

16h : yoga parent/enfant

17h : relaxation 20h : dîner caritatif au restaurant Saint-Aquilin, sur réservation 06 75 26 51 98. Tarif : 30 €. Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98 RDV sous la salle des fêtes, tarif : 2 € / cours. Recettes reversées à l’AMF téléthon + vente de petits articles sur place.

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Aquilin

