TÉLÉTHON : REPAS DANSANT Charmes

2021-12-03 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-04 23:30:00 23:30:00

Charmes Vosges Charmes 15 EUR Repas dansant au profit du Téléthon, organisé par le CSC Charmes, à l’Hôtel de ville de Charmes, vendredi 3 décembre à 20h.

Au menu : Kir, tartiflette, salade, dessert, café.

Réservation jusqu’au dimanche 27 novembre. Renseignements : 06 18 49 26 32. +33 6 18 49 26 32 Charmes

