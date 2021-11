Quessoy Quessoy Côtes-d'Armor, Quessoy Téléthon repas à emporter Quessoy Quessoy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quessoy

Téléthon repas à emporter Quessoy, 4 décembre 2021

2021-12-04 – 2021-12-04

Quessoy Côtes d’Armor Quessoy Réservez et venez récupérer votre repas. Au menu : jarret patates, fromage, dessert Marie Morin, au tarif de 13 €. Pour les enfants : jambon patates, fromage et dessert Marie Morin. Le prix est de 8 € +33 2 96 42 50 93 Réservez et venez récupérer votre repas. Au menu : jarret patates, fromage, dessert Marie Morin, au tarif de 13 €. Pour les enfants : jambon patates, fromage et dessert Marie Morin. Le prix est de 8 € Quessoy

