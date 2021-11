Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Téléthon : randonnées Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Téléthon : randonnées Saint-Astier, 4 décembre 2021, Saint-Astier. Téléthon : randonnées Gimel Boulodrome Saint-Astier

2021-12-04 09:00:00 – 2021-12-04 16:00:00 Gimel Boulodrome

Saint-Astier Dordogne De 9h à 16h, RDV passerelle du Petit Pré

3 parcours de randonnée (1,3 km–3 km–9 km), accessibles à tous, départ libre.

Présence de l’association « ça roule pour toi » avec une joëlette et un vélo porte-fauteuil pour permettre la participation des personnes à mobilité réduite.

Buvette sur place : sandwichs, boissons, crêpes, gâteaux.

Tarif : 2 € minimum, au profit du Téléthon

Gimel Boulodrome Saint-Astier

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

