Haute-Loire Bas-en-Basset Randonnée au profit du téléthon autour des étangs d’environ 8 KM avec vin chaud à mi parcours Proposée par l’association Grignotte Collines. Inscription 13h30 – départ 14h – 5 € de participation +33 4 71 66 95 44 Bas-en-Basset

