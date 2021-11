Téléthon : Randonnée Loubieng, 28 novembre 2021, Loubieng.

Téléthon : Randonnée Salle annexe de la mairie 400 chemin de l’Eglise Loubieng

2021-11-28 08:30:00 – 2021-11-28 Salle annexe de la mairie 400 chemin de l’Eglise

Loubieng 64300 Loubieng

8h30 à 9h Inscription et départs des randonnées pédestres depuis la salle des fêtes (2 circuits de 5 à 6kms et de 10 à 12 kms). Ravitaillement

12h30 Apéritif animé par l’association Cultura de Noste (chants et danses) suivi du repas pèle porc. Au menu : garbure, pâté de campagne en terrine, boudin, saucisse, rouelle accompagné de haricots blancs, salade d’endives, fromages du pays, desserts variés maison offert par l’association des parents délèves

Salle annexe de la mairie 400 chemin de l’Eglise Loubieng

