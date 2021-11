Chatillon-sur-loire mairie de Châtillon-sur-Loire (départ) Châtillon-sur-Loire Téléthon : randonnée à Châtillon-sur-Loire mairie de Châtillon-sur-Loire (départ) Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Téléthon : randonnée à Châtillon-sur-Loire mairie de Châtillon-sur-Loire (départ), 28 novembre 2021, Chatillon-sur-loire. Téléthon : randonnée à Châtillon-sur-Loire

mairie de Châtillon-sur-Loire (départ), le dimanche 28 novembre à 07:00

Venez marcher à Châtillon-sur-Loire au profit du Téléthon. Départ de la mairie (entrée rue du Cormier) dès 8 h 00. 3 circuits sont proposés : 4, 8 et 15 km. Le pass sanitaire vous sera demandé. Randonnée au profit du Téléthon au départ de la mairie de Châtillon-sur-Loire mairie de Châtillon-sur-Loire (départ) Rue du Cormier, mairie de Châtillon-sur-Loire, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T07:00:00 2021-11-28T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire Autres Lieu mairie de Châtillon-sur-Loire (départ) Adresse Rue du Cormier, mairie de Châtillon-sur-Loire, Chatillon-sur-loire Ville Chatillon-sur-loire lieuville mairie de Châtillon-sur-Loire (départ) Chatillon-sur-loire