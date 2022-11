Téléthon : Rando Quad et 4 x 4 Fenioux Fenioux Catégories d’évènement: Deux-Svres

Fenioux

Téléthon : Rando Quad et 4 x 4 Fenioux, 3 décembre 2022, Fenioux. Téléthon : Rando Quad et 4 x 4

La Girardière Fenioux Deux-Svres

2022-12-03 07:30:00 – 2022-12-03 Fenioux

Deux-Svres Rando quad et 4 x 4 le 3 décembre 2022.

RDV à 7h30 à la Girardière de Fenioux.

Vente tickets kilomètres par les élèves du canton.

Contacts : Brilloux Aurélien (quad moto) 06 83 97 55 56

Lecheviller Thierry (4 x 4) 06 63 13 84 32 Rando quad et 4 x 4 le 3 décembre 2022.

RDV à 7h30 à la Girardière de Fenioux.

Vente tickets kilomètres par les élèves du canton.

Contacts : Brilloux Aurélien (quad moto) 06 83 97 55 56

Lecheviller Thierry (4 x 4) 06 63 13 84 32 Fenioux rando

Fenioux

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Fenioux Autres Lieu Fenioux Adresse La Girardière Fenioux Deux-Svres Ville Fenioux lieuville Fenioux Departement Deux-Svres

Fenioux Fenioux Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenioux/

Téléthon : Rando Quad et 4 x 4 Fenioux 2022-12-03 was last modified: by Téléthon : Rando Quad et 4 x 4 Fenioux Fenioux 3 décembre 2022 Deux-Svres Fenioux La Girardière Fenioux Deux-Svres

Fenioux Deux-Svres