Téléthon : rando et soirée moules frites Marcillac-la-Croze Marcillac-la-Croze Catégorie d’évènement: Marcillac-la-Croze

Téléthon : rando et soirée moules frites Marcillac-la-Croze, 3 décembre 2022, Marcillac-la-Croze. Téléthon : rando et soirée moules frites

Marcillac-la-Croze

2022-12-03 – 2022-12-03 Marcillac-la-Croze Corrèze Marcillac-la-Croze Randonnée 5 ou 10 km (départ 13h30 de la salle polyvalente).

Soirée moules frites à partir de 20h. Réservation jusqu’au 27/11, places limitées. Marcillac-la-Croze

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégorie d’évènement: Marcillac-la-Croze Autres Lieu Marcillac-la-Croze Adresse Marcillac-la-Croze Ville Marcillac-la-Croze lieuville Marcillac-la-Croze

Téléthon : rando et soirée moules frites Marcillac-la-Croze 2022-12-03 was last modified: by Téléthon : rando et soirée moules frites Marcillac-la-Croze Marcillac-la-Croze 3 décembre 2022

Marcillac-la-Croze