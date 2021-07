Téléthon Quincampoix, 3 décembre 2021-3 décembre 2021, Quincampoix.

Téléthon 2021-12-03 – 2021-12-04 Salle des fêtes Jean Baptiste Jouanne, route de Neufchâtel Place de la Mairie

Quincampoix Seine-Maritime

Chaque année, la mairie de Quincampoix organise des animations pour soutenir le Téléthon. Venez vous aussi soutenir cette cause pendant le cocktail organisé le vendredi soir (animations, vente de gâteaux et de crêpes, vente de cocktails…).

Nous vous proposons également une vente de cannelés (sur commande, renseignements auprès de la mairie) et de sapins de noël le samedi matin.

