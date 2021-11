Quessoy Quessoy Côtes-d'Armor, Quessoy Téléthon Quessoy Quessoy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quessoy Côtes d’Armor 2 soirées pour participer à ce Téléthon Un lâcher de lanternes célestes se fera dans la soirée du vendredi

Réservations des lanternes et repas à emporter +33 2 96 42 50 93

Quessoy

