TÉLÉTHON – PROMENADES AÉRIENNES AU PROFIT DU TÉLÉTHON Portiragnes

2021-12-03 – 2021-12-05

Portiragnes Hérault EUR 25 25 Au profit du Téléthon, chaque année l’aéroclub de Béziers-Cap d’Agde fait des heureux qui reviennent avec un grand sourire de cette balade. Le pilote vous emmène où vous le souhaitez dans la limite du temps de 20 minutes. Possibilité de 3 passagers à bord. Pour les plus curieux, découverte du nouvel ULM et de l’école de pilotage de l’Aéroclub. Cette action se déroule à l’aéroport Béziers Cap d’Agde, 1° hangar à droite en arrivant avant le grand parking de l’aéroport. Il est indispensable de réserver votre créneau pour l’organisation et la sécurité des vols. Le pilote vous emmène où vous le souhaitez dans la limite du temps de 20 minutes. Possibilité de 3 passagers à bord. +33 6 34 43 94 28 Au profit du Téléthon, chaque année l’aéroclub de Béziers-Cap d’Agde fait des heureux qui reviennent avec un grand sourire de cette balade. Le pilote vous emmène où vous le souhaitez dans la limite du temps de 20 minutes. Possibilité de 3 passagers à bord. Pour les plus curieux, découverte du nouvel ULM et de l’école de pilotage de l’Aéroclub. Cette action se déroule à l’aéroport Béziers Cap d’Agde, 1° hangar à droite en arrivant avant le grand parking de l’aéroport. Il est indispensable de réserver votre créneau pour l’organisation et la sécurité des vols. Portiragnes

