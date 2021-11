Téléthon Preuilly-sur-Claise, 3 décembre 2021, Preuilly-sur-Claise. Téléthon Preuilly-sur-Claise

2021-12-03 – 2021-12-04

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire Preuilly-sur-Claise Vendredi 3 décembre: Multisports au gymnase (3€) à 19h.

Preuilly-sur-Claise

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

