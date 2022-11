Téléthon Ploërmel Ploërmel Catégories d’évènement: Morbihan

Morbihan Ploërmel Comme chaque année, le programme est riche pour récolter des fonds pour le Téléthon. L’association vous donne rendez-vous sous le préau des Carmes qui sera le point de rassemblement tout le week-end pour de nombreuses animations :

– Des stands proposeront des cartes de vœux, des confitures, des bonbons… réalisés spécialement pour le téléthon par une bénévole du Val d’Oust. Il sera aussi possible de se restaurer avec des gâteaux, des gaufres, de s’hydrater à la buvette ou se divertir avec les jeux en bois géants prêtés gracieusement par la société Toutangran.

– Alixe Barrier, originaire de Ménéac, élue Miss handi Bretagne sera présente toute la journée. Elle ouvrira notamment la marche gourmande du soir avec deux enfants en fauteuils roulants.

– La Radio Rollix de Saint-Servant sur Oust assurera l’animation en direct toute la journée avec Alex Roussel.

– Tout au long de la journée, un panier garni dont il faudra deviner le poids circulera dans les rues de la ville.

– Les sapeurs-pompiers seront présents et proposeront un parcours sportifs et des maniements de lances pour les enfants.

-Alain, le candidat de l’émission l’Amour est dans l’pré proposera des balades en calèche (5 euros, intégralement reversé au téléthon).

– A 13 h 30 sera donné le départ de l’épreuve des cyclos accompagnés de vélos allongés avec retour en fin d’après-midi à la salle des fêtes.

– De 14 à 17 heures, une démonstration de danse sera proposée par Attitude Pointe d’Edith Robin.

– De 14 à 17 heures, à la salle des fêtes cette fois, se dérouleront des ateliers verrines-apéro et art floral d’une durée de 1 h 30. Réservations obligatoires au 06.09.05.10.94.

– A 17h le bagad sera en représentation sous le préau

– A 17 h 30, sera donné le départ de la marche aux flambeaux chantée animée par le bagad de Ploërmel, avec la participation de l’association de rollers pied qui roulent en pays de Ploërmel. 6 km à travers la ville avec un retour à la salle des fêtes où sera offert vin chaud et beignets (inscription sous le préau) En soirée, un fest noz animé par les groupes « Ca ribote » et Les Timoniers est organisé à la salle des fêtes (entrée 6 euros) avec restauration rapide (galettes, gâteaux…) et buvette. Dimanche 4 décembre:

-Les Vieilles t’auto s’exposent sur la place du tribunal avec dégustation de soupe et de vin chaud

-Les sapeurs-pompiers poursuivent leurs démonstrations

-L’après-midi, Fanfare et majorettes se donneront en spectacle Ploërmel

