Téléthon Place du champ de foire Lencloître Catégories d’évènement: Lencloître

Vienne

Téléthon Place du champ de foire, 30 novembre 2019, Lencloître. Téléthon

Place du champ de foire, le samedi 30 novembre 2019 à 08:00 Rando Pédestre, VTT,Quad, Marche Nordique et course à pied Place du champ de foire Place du champ de foire lencloître Lencloître Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-30T08:00:00 2019-11-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lencloître, Vienne Autres Lieu Place du champ de foire Adresse Place du champ de foire lencloître Ville Lencloître lieuville Place du champ de foire Lencloître Departement Vienne

Place du champ de foire Lencloître Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lencloitre/