Téléthon organisé à Percy. Programme : Démonstrations par les sapeurs-pompiers, venue des motos de Franck. Sur la place du champ de foire dès 9h30 : restauration (crêpes, buvette, riz au lait, repas à emporter sur réservation), randonnée à 15h, course à pied à 13h, tour en camion de pompiers, vente d'affiches du cinéma, vente de décors de Noël, tombola.

