Deux-Sèvres Saint-Maixent-de-Beugné Marche accompagnée environ 7 km.

Départ 9h30 salle des fêtes de ST Maixent de Beugné.

