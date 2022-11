Téléthon : Ouverture du village

2022-12-03 – 2022-12-03 Samedi 3 décembre à 10h au Parc Rosny : * Ouverture du village Téléthon – Café, vin chaud, pomme cannelle chaud, boissons softs proposés

toute la journée par l’association Hossegor Sauvetage Côtier * Démonstration grande échelle par les pompiers de Capbreton Venez nombreux aux activités et démonstrations organisées par la Ville et les associations locales ! OT Hossegor dernière mise à jour : 2022-11-21 par

