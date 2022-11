Téléthon Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Téléthon Nyons, 4 décembre 2022, Nyons. Téléthon

Eglise Saint-VIncent Eglise Saint-Vincent Nyons Drôme Eglise Saint-Vincent Eglise Saint-VIncent

2022-12-04 – 2022-12-04

Eglise Saint-Vincent Eglise Saint-VIncent

Nyons

Drôme Première partie : Variétés françaises et étrangères par la « Chorale des oliviers » de Nyons. et la chorale « Croq’notes » de Vercoiran, dirigé par Pascale Reuillard.

Deuxième partie : Le groupe « The link » au style contemporain de Deep Purple à Indochine. choraledesoliviers@gmail.com Eglise Saint-Vincent Eglise Saint-VIncent Nyons

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Nyons Drôme Eglise Saint-Vincent Eglise Saint-VIncent Ville Nyons lieuville Eglise Saint-Vincent Eglise Saint-VIncent Nyons Departement Drôme

Nyons Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Téléthon Nyons 2022-12-04 was last modified: by Téléthon Nyons Nyons 4 décembre 2022 Drôme Eglise Saint-VIncent Eglise Saint-Vincent Nyons Drôme Nyons

Nyons Drôme