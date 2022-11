Téléthon – Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers, 3 décembre 2022, Nueil-les-Aubiers. Téléthon – Nueil-les-Aubiers

2022-12-03 08:00:00 – 2022-12-03 17:00:00

Deux-Svres Nueil-les-Aubiers De nombreuses animations sont prévues dans le cadre du Téléthon, organisées par les membres du conseil municipal des jeunes en partenariat avec l’Outil en Main, randonnée Run’n Color, baptême moto, pétanque, paintball, animation foot en marchant, jeux de la ludothèque, mosaïque…

Fil rouge : viens accrocher les rubans du Téléthon pour nous aider à créer une fresque multicolore. De nombreuses animations sont prévues dans le cadre du Téléthon, organisées par les membres du conseil municipal des jeunes en partenariat avec l’Outil en Main, randonnée Run’n Color, baptême moto, pétanque, paintball, animation foot en marchant, jeux de la ludothèque, mosaïque…

