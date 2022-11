Téléthon Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson Catégories d’évènement: Loiret

Téléthon Nogent-sur-Vernisson, 3 décembre 2022

2022-12-03 09:00:00 – 2022-12-03 17:00:00

Loiret Nogent-sur-Vernisson 12 EUR 12 Téléthon au gymnase, programme : de 9h à 12h30 : lavage de voitures et vente de café/chocolat chaud. A 9h départ du gymnase pour une randonnée pédestre de 8 km. De 10h à 17h : divers ateliers ludiques, karaoké, vente de créations artisanales, décoration de Noël, nichoirs. Atelier sportif pour débutant avec de la boxe anglaise. 14h départ du parking face à la mairie pour une randonnée vélo. Restauration le midi (plateau) sur réservation, crêpes et vin chaud. Organisé par l’association AGIR ENSEMBLE avec la collaboration des associations Nogentaises pour soutenir l’AFMTELETHON. Une urne sera à votre disposition au gymnase. Téléthon agirensemble@gmail.com AFMTéléthon

