Névez Finistère, Névez Téléthon Névez

Névez

Téléthon Névez, 20 novembre 2021, Névez. Téléthon Névez

2021-11-20 09:00:00 – 2021-11-20 13:00:00

Dans le cadre du Téléthon 2021, l'association propose des balades en voitures anciennes (durée 15 min). Tarif d'une balade : 5€ +33 2 98 06 87 90

Détails Catégories d'évènement: Finistère, Névez