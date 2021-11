Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Téléthon Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Téléthon Nay, 1 décembre 2021, Nay. Allée Jean Barthet A.S Los Sautaprats

2021-12-01

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay EUR 3 3 Participez aux activités proposées par Los Sautaprats :

– 10h15/11h : chinot gym (12 mois/3 ans)

– 11h/12h : éveil gymnique (+ 3ans/5 ans)

– 13h30/14h30 : tumbling enfants

– 16h/17h : trampoline mini pouss (4 ans et demi /6 ans)

– 17h/18h : trampoline enfants

-17h/18h30 : tumbling enfants Fonds reversés au téléthon.

Allée Jean Barthet A.S Los Sautaprats Nay

