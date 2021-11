Téléthon Navailles-Angos, 4 décembre 2021, Navailles-Angos. Téléthon Navailles-Angos

2021-12-04 09:30:00 – 2021-12-04

Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques Navailles-Angos EUR 2 2 9h : inscriptions randonnées pédestres & cyclo.

9h30 : randonnée pédestre. 1 parcours famille, 1 parcours expérimenté.

9h30 : rando cyclo (Navailles-Angos, Sauvagnon, Serres-Castet, Montardon)

9h30 : animations pompiers (sortie en 4×4, photos, présentation gestes 1er secours).

9h30 : atelier décorations Noël pour les enfants, ventes de crêpes, noix du pays, fleurs.

12h : grillades, sandwichs

14h : cours d’initiation SH’BAM

Navailles-Angos

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT Nord Béarn

