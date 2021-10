Montblanc Montblanc Hérault, Montblanc TELETHON Montblanc Montblanc Catégories d’évènement: Hérault

Pour le Téléthon, la commune de Montblanc vous propose de nombreuses animations! Les mercredi1er, vendredi 3 et samedi 4 décembre:

– vente d’oreillette et de confitures de 9h à 12h Le vendredi 3 décembre:

– Repas spectacle à 19h à la salle des fêtes (sur inscription) Le samedi 4 décembre:

– Tours de camion de pompier, chasse au trésor, maquillage , structures gonflables, atelier créatif, randonnée cyclo, concours de pétanque et restauration de 9h30 à 17h

– Randonnée pédestre à 14h30 Le dimanche 5 décembre:

