Téléthon Montardon, 2 décembre 2022, Montardon.

Téléthon

Montardon Pyrénées-Atlantiques

2022-12-02 – 2022-12-02

Montardon

Pyrénées-Atlantiques

EUR 5 5 16h : lancement du 36ème Téléthon. Collecte de dons (point dont dans la salle).

17h : défilé et lâcher de ballons par les enfants de l’école. Vente de crêpes et préparation garbure.

19h : sortie VTT nocturne.

rando-trail : 8 km et 14 km tous ensemble. Départ de la salle polyvalente, vin chaud et chocolat chaud à l’arrivée.

19h30/21h : spectacle de danse (salle polyvalente).

19h30/23h : buvette et restauration sur la place.

21h30 : spectacle by Sals’n Groove.

22h30 : soirée « Muy Caliente ». 2 ambiances, Salsa et Afro Caraïbe, 2x plus de danses pour arriver jusqu’au petit matin… (1 salle pour la Kizomba, le Semba et le Kompa, 1 salle pour la salsa et Bachata).

+33 5 59 33 22 63 Téléthon

AFM Téléthon

Montardon

